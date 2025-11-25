Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy martes 25 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables del país. Su trayectoria, respaldada por un compromiso permanente con la transparencia, lo ha convertido en la elección preferida de miles de apostadores que, cada tarde, esperan alcanzar la tan anhelada “suerte dorada”.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 25 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 25 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y pagos del Dorado Tarde

Este sorteo ofrece diversas modalidades diseñadas para ajustarse a distintos estilos de apuesta. Cada opción cuenta con pagos específicos que lo mantienen como uno de los juegos de chance más competitivos y atractivos de Colombia:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): entrega 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, El Dorado Tarde incorporó la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y añadió un nuevo nivel de emoción. Esta actualización reforzó su imagen como uno de los sorteos más modernos y dinámicos del país.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. No se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso de cobro es sencillo y seguro. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para hacerlo, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde continúa destacándose por su combinación de tradición, innovación y confianza. Cada tarde mantiene vigente la emoción del juego y la posibilidad real de ganar para miles de colombianos.