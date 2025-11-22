Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables en Colombia.

Su larga trayectoria y su compromiso con la transparencia lo han convertido en una de las opciones preferidas para miles de jugadores que buscan alcanzar la codiciada “suerte dorada” cada tarde. Vea aquí el soteo en vivo:

Resultado del Dorado Tarde hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 22 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y pagos del Dorado Tarde

El Dorado Tarde ofrece diversas modalidades diseñadas para ajustarse a diferentes estilos de apuesta. Cada opción cuenta con un pago específico, lo que lo convierte en uno de los sorteos más atractivos del país:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

entrega 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

devuelve 400 veces el valor jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): entrega 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y añadió un nivel adicional de emoción. Este cambio fortaleció su posición como uno de los juegos de chance más modernos y dinámicos del país.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional.

No hay sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que los jugadores deben planear sus apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Cobrar un premio es un proceso sencillo y seguro. De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para hacerlo, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde continúa destacándose como un sorteo que combina tradición, innovación y confianza. Cada tarde mantiene viva la emoción de jugar y la posibilidad real de ganar para miles de colombianos.