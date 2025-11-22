Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Publicidad
El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables en Colombia.
Su larga trayectoria y su compromiso con la transparencia lo han convertido en una de las opciones preferidas para miles de jugadores que buscan alcanzar la codiciada “suerte dorada” cada tarde. Vea aquí el soteo en vivo:
El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 22 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Dorado Tarde ofrece diversas modalidades diseñadas para ajustarse a diferentes estilos de apuesta. Cada opción cuenta con un pago específico, lo que lo convierte en uno de los sorteos más atractivos del país:
Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y añadió un nivel adicional de emoción. Este cambio fortaleció su posición como uno de los juegos de chance más modernos y dinámicos del país.
El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional.
No hay sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que los jugadores deben planear sus apuestas con anticipación.
Cobrar un premio es un proceso sencillo y seguro. De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para hacerlo, el ganador debe presentar:
El Dorado Tarde continúa destacándose como un sorteo que combina tradición, innovación y confianza. Cada tarde mantiene viva la emoción de jugar y la posibilidad real de ganar para miles de colombianos.