Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables en Colombia.
Su trayectoria, sumada a un compromiso firme con la transparencia, lo mantiene como una de las opciones preferidas para miles de apostadores que buscan alcanzar la anhelada “suerte dorada” cada tarde. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 21 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este sorteo ofrece diversas modalidades que se ajustan a distintos presupuestos y tipos de apuesta. Cada opción cuenta con pagos específicos, lo que convierte al Dorado Tarde en uno de los juegos más atractivos a nivel nacional:
Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que aumentó las posibilidades de premio y añadió un nivel adicional de emoción, reforzando su reputación como uno de los juegos de chance más modernos y dinámicos del país.
El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todos los colombianos.
Es importante tener en cuenta que no hay sorteo los domingos ni los días festivos, por lo que los jugadores deben planear sus apuestas con anticipación.
El proceso de cobro es ágil y seguro. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para retirar un premio, el ganador debe presentar:
El Dorado Tarde sigue fortaleciendo su posición como un sorteo que combina tradición, innovación y confianza, manteniéndose como una de las alternativas favoritas para quienes buscan una oportunidad de ganar cada tarde en Colombia.