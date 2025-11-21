Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables en Colombia.

Su trayectoria, sumada a un compromiso firme con la transparencia, lo mantiene como una de las opciones preferidas para miles de apostadores que buscan alcanzar la anhelada “suerte dorada” cada tarde. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 21 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y pagos del Dorado Tarde

Este sorteo ofrece diversas modalidades que se ajustan a distintos presupuestos y tipos de apuesta. Cada opción cuenta con pagos específicos, lo que convierte al Dorado Tarde en uno de los juegos más atractivos a nivel nacional:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

entrega 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

devuelve 400 veces el valor jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): otorga 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que aumentó las posibilidades de premio y añadió un nivel adicional de emoción, reforzando su reputación como uno de los juegos de chance más modernos y dinámicos del país.



¿A qué hora se realiza el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todos los colombianos.

Es importante tener en cuenta que no hay sorteo los domingos ni los días festivos, por lo que los jugadores deben planear sus apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso de cobro es ágil y seguro. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para retirar un premio, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original y en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde sigue fortaleciendo su posición como un sorteo que combina tradición, innovación y confianza, manteniéndose como una de las alternativas favoritas para quienes buscan una oportunidad de ganar cada tarde en Colombia.