Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 29 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde sigue siendo uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia.

Su trayectoria, respaldada por años de transparencia, lo ha convertido en el favorito de miles de apostadores que cada tarde siguen el sorteo con la esperanza de alcanzar la codiciada “suerte dorada”. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 29 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y pagos del Dorado Tarde

El Dorado Tarde cuenta con varias modalidades diseñadas para adaptarse a distintos estilos de apuesta. Cada opción ofrece pagos competitivos que han fortalecido la popularidad del sorteo:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

entrega 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

devuelve 400 veces el valor jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): ofrece 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, el sorteo incluye la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de premio y añadió un nivel extra de emoción, posicionando al Dorado Tarde como uno de los juegos más modernos del país.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para toda Colombia.

No hay sorteo los domingos ni los días festivos, por lo que es recomendable programar las apuestas con anticipación.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

Cobrar un premio es un proceso rápido y seguro. Según Paga Todo, los premios de $100.000 o más deben reclamarse en un punto de venta autorizado. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde continúa destacándose por su mezcla de tradición, innovación y confianza. Cada tarde renueva la emoción y ofrece a miles de colombianos la posibilidad real de transformar su suerte.