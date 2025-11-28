Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se mantiene como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables en Colombia.

Su trayectoria, respaldada por un compromiso permanente con la transparencia, lo ha convertido en el favorito de miles de apostadores que cada tarde siguen el sorteo con la ilusión de alcanzar la anhelada “suerte dorada”. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador del Dorado Tarde hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 28 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y pagos del Dorado Tarde

El Dorado Tarde ofrece modalidades pensadas para diferentes estilos de apuesta, cada una con pagos competitivos que han fortalecido su popularidad:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

entrega 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

devuelve 400 veces el valor jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): ofrece 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, el sorteo incluye la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de premio y elevó la emoción del juego, consolidándose como una de las características más modernas del Dorado Tarde.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. No se realizan sorteos los domingos ni los festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planear sus apuestas con anticipación.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para cobrar un premio es sencillo y seguro. De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para realizar el cobro, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde continúa destacándose por combinar tradición, innovación y confianza. Cada tarde renueva la emoción del juego y la posibilidad real de transformar la suerte de miles de colombianos.