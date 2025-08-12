Hay nuevo multimillonario en Colombia: cayeron 2.780 millones de ColorLoto con estos números

El sorteo 0104 de ColorLoto dejó un nuevo multimillonario en Colombia. Desde su creación, ColorLoto ha destinado más de $886 millones al sistema de salud en Colombia, como parte de los recursos que genera para este sector.

Este premio representa la primera vez que ColorLoto cae en el país desde su lanzamiento el pasado 15 de agosto de 2024. El tiquete ganador fue adquirido en Floridablanca, Santander, mediante venta en línea.



Números ganadores último sorteo de ColorLoto

Un jugador acertó la combinación ganadora conformada por las balotas 1 verde, 3 rojo, 5 rojo, 6 rojo, 7 azul y 7 verde, obteniendo el acumulado de $2.780 millones. La apuesta se realizó bajo la modalidad automática a través de la plataforma Baloto.com.

Con este sorteo, el plan de premios se reinicia desde $1.000 millones a partir del 12 de agosto, ofreciendo nuevamente la posibilidad de que los jugadores intenten llevarse el acumulado.

Las apuestas de ColorLoto pueden realizarse de forma digital, ingresando a la página oficial Baloto.com, a través de la aplicación de Baloto, o en más de 43.000 puntos físicos de Su Red y SuperGIROS en todo el país. También está disponible en cadenas de grandes superficies aliadas.



MiLoto también entregó premios

El mismo día, el sorteo 0378 de MiLoto dejó un nuevo ganador en el municipio de Jardín, Antioquia. El jugador acertó las balotas 05, 11, 13, 27 y 32 y se llevó un premio de $330 millones. En este caso, la compra se hizo en la modalidad manual a través de la red comercial aliada GANA.

En total, MiLoto repartió más de $414 millones en premios en distintas regiones del país. A partir de la fecha, el acumulado de MiLoto inicia en $120 millones.

Desde que comenzó la concesión de ONJ, MiLoto ha entregado más de $28.211 millones en premios y ha destinado $12.993 millones al sistema de salud de los colombianos.

Con nuevos acumulados en marcha, tanto ColorLoto como MiLoto mantienen abiertas las opciones para que jugadores de todo el territorio nacional puedan intentar convertirse en los próximos ganadores.