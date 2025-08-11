Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del lunes 11 de agosto de 2025

La Lotería de Cundinamarca realizó el sorteo número 4763 el lunes 11 de agosto de 2025, ofreciendo a sus jugadores la oportunidad de llevarse premios millonarios. En esta ocasión, el premio mayor ascendió a 6.000 millones de pesos, uno de los montos más atractivos del país para los apostadores.

Este sorteo se lleva a cabo todos los lunes a las 10:30 p.m. y, si el día es festivo, se realiza el martes a la misma hora. Los interesados pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la lotería.

Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 11 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Historia y tradición de la Lotería de Cundinamarca

Con una trayectoria que se remonta a 1812, cuando se celebró su primer sorteo bajo el nombre Lotería Popular de Cundinamarca, esta es una de las más antiguas de Colombia. Su permanencia y prestigio la convierten en parte importante de la historia del país y en una tradición de los lunes en millones de hogares.



Horario y compra de boletos

La Lotería de Cundinamarca juega todos los lunes a las 10:30 p.m. (o martes si es festivo).

Los boletos pueden adquirirse en plataformas como Lottired, LotiColombi, Paga Todo o en puntos de venta autorizados.



Cómo reclamar los premios

Para hacer efectivo un premio, es indispensable:



Presentar el billete original en buen estado.

Mostrar el documento de identidad.

Reclamar el premio en un plazo máximo de 30 días tras el sorteo.

Recuerde que los premios están sujetos a una retención del 17% de impuesto sobre su valor nominal.



Premios en juego

Premio Mayor: $6.000 millones

$6.000 millones Tunjo de Oro: $300 millones (fracción: $100 millones)

$300 millones (fracción: $100 millones) Guaca Secreta: $100 millones (fracción: $33,33 millones)

$100 millones (fracción: $33,33 millones) 5 Secos de $20 millones (fracción: $6,66 millones)

15 Secos de $10 millones (fracción: $3,33 millones)

32 Secos de $6 millones (fracción: $2 millones)

La Lotería de Cundinamarca continúa siendo una de las favoritas para quienes buscan grandes premios y tradición en un solo juego.