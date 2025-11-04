Lotería de Cundinamarca resultados ultimo-sorteo hoy martes 4 de noviembre de 2025

La Lotería de Cundinamarca volvió a atraer la atención de miles de apostadores durante la noche del lunes 4 de noviembre de 2025, fecha en la que se llevó a cabo su sorteo número 4775. En esta edición, el juego ofreció un atractivo premio mayor de 8.000 millones de pesos, consolidándose como uno de los sorteos más esperados de cada semana.

Aunque no todos resultan ganadores del premio mayor, siempre vale la pena revisar cuidadosamente el billete, pues los premios secos también pueden cambiar la noche de muchos jugadores.

Premio Mayor – Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 4 de noviembre de 2025 es el 2120 de la serie 186. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!

Premios Secos de la Lotería de Cundinamarca

La jornada continuó con la entrega de atractivos premios secos que repartieron millonarias sumas entre los participantes.:



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Este tradicional juego colombiano se realiza todos los lunes a las 10:30 p.m., y cuando la fecha coincide con un festivo, el sorteo se traslada al martes a la misma hora. Los espectadores pueden seguir la transmisión oficial a través de la fan page de Facebook de la lotería.



¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?

Los interesados pueden adquirir sus boletas a través de la página oficial y plataformas autorizadas como Lottired, LotiColombi y Paga Todo. Además, este último permite compras presenciales en sus puntos físicos.

