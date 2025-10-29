Lotería de Manizales, número ganador y último resultado miércoles 29 de octubre de 2025

La emoción volvió a recorrer el país con una nueva edición de la Lotería de Manizales, una de las más tradicionales y queridas por los colombianos.

El sorteo número 4926, realizado el miércoles, 22 de octubre de 2025, dejó miles de ganadores y volvió a demostrar por qué este juego de azar, con más de cien años de historia, sigue siendo sinónimo de suerte y esperanza.

Premio Mayor de la Lotería de Manizales

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles, 29 de octubre de 2025, es el (en minutos) de la serie (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!

Premios Secos

Además del premio principal, el sorteo repartió decenas de incentivos en diferentes categorías, brindando oportunidades para muchos jugadores a lo largo del país: (en minutos).

La organización de la Lotería de Manizales recomienda verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales, ya sea en su página web o redes sociales, para evitar errores al momento de reclamar los premios.



Cómo participar

Los sorteos de la Lotería de Manizales se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. (con posibles variaciones en festivos).Billete completo: $12.000Fracción: $3.000Además de ofrecer grandes oportunidades de ganar, cada billete contribuye a financiar programas de salud en Colombia, reafirmando el compromiso social que caracteriza a esta histórica institución.

Cómo reclamar los premios

Los ganadores disponen de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Para hacerlo, deben presentar:El billete original en buen estado.Cédula de ciudadanía (original y copia ampliada al 150 %).RUT (en caso de premios de alto valor).

Un juego con propósito social

Más allá de la fortuna, la Lotería de Manizales mantiene su compromiso con el bienestar del país. Gran parte de sus recursos se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, beneficiando a miles de colombianos. Así, esta lotería continúa siendo un símbolo de ilusión, tradición y solidaridad que cada semana transforma vidas.