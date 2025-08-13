Lotería de Manizales resultado del miércoles 13 de agosto de 2025

La Lotería de Manizales celebró el sorteo número 4916 el pasado miércoles 13 de agosto de 2025, entregando millonarios premios a jugadores de distintas regiones del país. Con una larga trayectoria y un compromiso firme con la salud pública, este sorteo sigue siendo uno de los más esperados por los colombianos cada semana.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles 13 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!

Importante: Todos los participantes deben revisar su billete y confirmar los resultados con la imagen oficial publicada por la Lotería de Manizales para validar posibles premios.



Premios Secos – Sorteo 4915

¿Cómo jugar la Lotería de Manizales?

El sorteo se realiza todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y 11:00 p.m. (con ajustes en caso de festivos).



Billete completo: $12.000

Fracción: $3.000

Además de buscar la suerte, participar en la Lotería de Manizales es una manera de apoyar el sistema de salud en Colombia.



Reclamo de premios

Los ganadores cuentan con un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio, presentando:



Billete original en buen estado

Cédula de ciudadanía original y copia ampliada al 150%

RUT (obligatorio para premios altos)

La Lotería de Manizales continúa premiando la suerte de los colombianos mientras respalda causas sociales fundamentales.