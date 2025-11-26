Lotería de Manizales, resultados del sorteo hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

La expectativa volvió a tomar fuerza en todo el país con una nueva edición de la Lotería de Manizales, uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos por los colombianos. El sorteo número 4931, realizado el miércoles, 26 de noviembre de 2025, dejó miles de ganadores y reafirmó por qué esta lotería, con más de un siglo de historia, sigue representando suerte, tradición y esperanza.

Premio Mayor del sorteo 4931

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles, 26 de noviembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!



Premios Secos de la Lotería de Manizales

Además del premio principal, la entidad distribuyó incentivos en diversas categorías, ampliando las posibilidades de ganar en todo el territorio nacional.



¿Cómo verificar y reclamar los premios?

La Lotería de Manizales recuerda que la verificación de los resultados debe realizarse únicamente a través de sus canales oficiales, donde se garantiza la autenticidad de la información y del billete ganador.

Los sorteos se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con posibles variaciones en días festivos.



Valor del billete completo: $12.000

$12.000 Valor de la fracción: $3.000

Cada compra contribuye al financiamiento de programas de salud en Colombia, uno de los pilares sociales de esta lotería.



Requisitos para reclamar premios

Los ganadores disponen de un año a partir de la fecha del sorteo y deben presentar:



Billete original en buen estado

Cédula de ciudadanía (original y copia ampliada al 150 %)

RUT (obligatorio para premios de alto valor)

Más que un juego de azar: un compromiso social

La Lotería de Manizales no solo entrega millonarios premios; también aporta de manera constante al sistema de salud del país. Ese compromiso solidario ha convertido a la entidad en un símbolo de bienestar colectivo.

Cada miércoles, este sorteo mantiene viva la ilusión de miles de colombianos y sigue transformando vidas con cada nueva edición.