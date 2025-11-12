Lotería de Manizales resultados del último sorteo hoy miércoles 12 de noviembre de 2025

La emoción volvió a sentirse en todo el país con una nueva edición de la Lotería de Manizales, uno de los juegos de azar más tradicionales y apreciados por los colombianos. El sorteo número 4929, realizado el miércoles 12 de noviembre de 2025, dejó miles de ganadores y reafirmó por qué este sorteo, con más de un siglo de historia, continúa siendo sinónimo de suerte, tradición y esperanza.

Premio Mayor de la Lotería de Manizales

El número ganaEl número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles, 12 de noviembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!



Premios Secos

Además del premio principal, el sorteo repartió atractivos incentivos en diferentes categorías, ampliando las oportunidades de ganar para miles de jugadores en todo el país.



Verificación y Reclamo de Premios

La Lotería de Manizales recuerda a los jugadores que los resultados deben verificarse exclusivamente en sus canales oficiales para evitar errores al reclamar los premios.

Los sorteos se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con posibles cambios si el día es festivo.



Valor del billete completo: $12.000

Valor de la fracción: $3.000

Cada compra contribuye al financiamiento de programas de salud en Colombia, fortaleciendo así su compromiso social.

Los ganadores tienen un año desde la fecha del sorteo para reclamar sus premios. Para hacerlo, deben presentar:



El billete original en buen estado.

Cédula de ciudadanía (original y copia ampliada al 150 %).

RUT, en caso de premios de alto valor.

Más que un juego, un compromiso social

Más allá del azar, la Lotería de Manizales continúa siendo un símbolo de esperanza y solidaridad. Parte de sus recursos se destinan a fortalecer el sistema de salud colombiano, generando un impacto positivo en miles de familias.



Cada miércoles, este sorteo reafirma su papel como un emblema de ilusión, tradición y bienestar colectivo que sigue transformando vidas.