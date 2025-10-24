Lotería de Santander resultado del último sorteo del viernes 24 de octubre de 2025

La Lotería de Santander realizó su sorteo número 5041 la noche de hoy viernes, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de $6.000 millones de pesos.

Recuerde que puede comprar una, dos o las tres fracciones de un billete. Al adquirir más fracciones, aumenta su participación en el premio total. Guarde su billete y asegúrese de mantenerlo en buen estado.

Premio Mayor de la Lotería de Santander

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander de este viernes 24 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!

Antes de comprar o reclamar un premio, verifique que el número y la fecha del sorteo de su billete de la lotería no presenten señales de adulteración.



Si su billete es ganador, debe presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la Lotería para reclamar su premio. Lleve con usted un documento de identificación válido.



Ganadores de los secos de la Lotería de Santander

A continuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.

A continuación, compartimos la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx de la lotería. Le recomendamos verificar cuidadosamente su billete comparándolo con esta imagen oficial para confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.



¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar un premio de la Lotería Santander, debe presentar siempre el billete original. Si el premio es superior a 3 millones de pesos, acercase a las oficinas de la Lotería en Bucaramanga para verificar la autenticidad del billete y gestionar el pago de manera segura.

Para premios menores, puedes acercarte a agencias distribuidoras autorizadas o cobrar las aproximaciones directamente con su lotero de confianza.

Descuentos de ley en premios de la Lotería Santander:

Para premios superiores a 48 UVT (equivalente a $2.390.352 pesos para 2025), se aplican:



17% de impuesto a ganadores, destinado a la Secretaría de Salud de Santander.

20% de retención en la fuente, destinado a la DIAN.

Para premios menores a 48 UVT, solo se aplica el 17 % de impuesto a ganadores.



¿Cuándo juega la Lotería de Santander?

Cada viernes a las 11:00 p.m. se realiza de manera ordinaria el sorteo de la Lotería Santander.

Puedes visitarnos en las instalaciones de la Lotería Santander para asistir al sorteo de forma presencial, o ver la transmisión en vivo a través del canal TRO y en nuestras redes sociales, donde publicamos los resultados del premio mayor.