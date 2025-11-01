Lotería del Cauca resultados del último sorteo del sábado 1 de noviembre

La Lotería del Cauca llevó a cabo su sorteo número 2583 la noche de este sábado, brindando a sus apostadores la posibilidad de convertirse en millonarios. En esta edición, el premio mayor asciende a 8.000 millones de pesos, una suma que continúa posicionando a esta lotería como una de las más atractivas del país.

El plan de premios de la Lotería del Cauca está diseñado para ofrecer más oportunidades de ganar, con múltiples categorías que amplían las posibilidades de los jugadores. Además del premio mayor, se entregan un seco de $300 millones, un seco de $200 millones y dos premios de $100 millones.

Premio Mayor de la Lotería del Cauca hoy, sábado 1 de noviembre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado 1 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!

Para quienes tengan dudas sobre el proceso de cobro, los tiempos establecidos, los impuestos a asumir o el impuesto de ganancia ocasional en premios en especie, la entidad dispone de la línea gratuita 018000930320 para atender cualquier consulta.



Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca sábado 1 de noviembre de 2025

A continuación, se presentan los resultados de los secos ganadores del sorteo más reciente de la Lotería del Cauca. Revise cuidadosamente su billete y confirme si fue uno de los afortunados ganadores:



(En minutos)

Asimismo, la Lotería del Cauca compartió la imagen oficial del resultado del sorteo 2583, la cual puede consultarse para verificar los números ganadores. Es importante comparar el billete con esta imagen oficial para garantizar una verificación precisa y evitar confusiones.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Si una persona resulta ser la ganadora del Premio Mayor, debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o las fracciones ganadoras, su RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. Una vez verificada la autenticidad del billete, se levantará un acta para iniciar el proceso de pago de manera segura y eficiente.

En caso de ganar una aproximación, el premio puede reclamarse directamente con el lotero de confianza, ya sea recibiendo el dinero o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes para seguir participando.

Si el premio supera los $2.036.000, se debe presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía, ya que este valor genera retención en la fuente.

Para los ganadores de un premio seco, es posible acercarse a un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el distribuidor podrá realizar el desembolso inmediato o tomar los datos del ganador para enviar la información a la Lotería del Cauca y verificar la autenticidad del billete antes de efectuar el pago.



¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca realiza su sorteo todos los sábados a las 11:00 p.m., transmitido por el Canal UNO.

El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre de 2025. No olvide comprar su billete con anticipación: una jugada puede cambiarle la vida.