Lotería del Cauca resultados del último sorteo del sábado 18 de octubre de 2025

La Lotería del Cauca llevó a cabo su sorteo número 2581 la noche de este sábado, ofreciendo una nueva oportunidad para que miles de apostadores en todo el país sueñen con convertirse en millonarios. En esta edición, el premio mayor fue de 8.000 millones de pesos, una cifra que promete transformar la vida de quien resulte ganador.

El plan de premios de la Lotería del Cauca está pensado para ofrecer más oportunidades de ganar. Además del premio mayor, los jugadores pueden acceder a un seco de $300 millones, uno de $200 millones y dos premios de $100 millones.

Premio Mayor de la Lotería del Cauca

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado 18 de octubre de 2025 es el (en minutos) de la serie (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!

Para quienes tengan dudas sobre los procesos de cobro, tiempos, impuestos o retención por ganancias ocasionales, la Lotería del Cauca dispone de la línea gratuita 018000930320 para brindar asesoría personalizada.



Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

Estos son los números ganadores de los secos del sorteo XXXX de la Lotería del Cauca. Revise con atención su billete para comprobar si la suerte estuvo de su lado:



(En minutos)

A continuación, puede consultar la imagen oficial del resultado del sorteo XXXX. Se recomienda verificar su billete comparándolo con la imagen publicada para confirmar si es uno de los afortunados ganadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Si resultó ganador del Premio Mayor, debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o las fracciones ganadoras, su RUT, una certificación bancaria y su cédula de ciudadanía. Allí se verificará la autenticidad del billete y se levantará un acta para iniciar el proceso de pago de manera segura y rápida.

Los ganadores de aproximaciones pueden reclamar su premio directamente con su lotero de confianza, ya sea en efectivo o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes para seguir participando.

En caso de ganar un premio superior a $2.036.000, que está sujeto a retención en la fuente, será necesario presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía al momento del cobro.

Por su parte, los ganadores de premios secos pueden acercarse a un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el distribuidor podrá entregar el dinero directamente o remitir los datos del ganador a la Lotería del Cauca para validar la autenticidad del billete antes del pago.

¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca realiza su sorteo todos los sábados a las 11:00 p.m. a través del Canal UNO. El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado XX de XXXX de 2025. Recuerde: comprar su billete a tiempo puede ser el primer paso para cambiar su vida.