Lotería del Cauca resultados del último sorteo del sábado 22 de noviembre de 2025

La Lotería del Cauca realizó su sorteo número 2586 la noche de hoy sábado, ofreciendo a miles de apostadores la oportunidad de llevarse premios realmente millonarios. En esta edición, el Premio Mayor asciende a 8.000 millones de pesos, una cifra que mantiene viva la ilusión de muchos jugadores en todo el país.

El plan de premios de esta lotería está diseñado para brindar más posibilidades de ganar. Además del codiciado Premio Mayor, los participantes entran en la disputa por un seco de $300 millones, otro de $200 millones, y dos premios de $100 millones cada uno.

Número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca hoy, sábado 22 de noviembre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado 22 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!

Para resolver dudas sobre tiempos de cobro, impuestos o el tratamiento del impuesto de ganancia ocasional en premios en especie, está disponible la línea gratuita 018000930320.



Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca confirmó los resultados de todos los premios secos del sorteo 2586. A continuación, los jugadores pueden revisar cuidadosamente la lista para comprobar si su número fue uno de los favorecidos:



(En minutos)

También se comparte la imagen oficial con los resultados completos del sorteo 2586. Se recomienda verificar el billete comparándolo con esta imagen para confirmar si fue uno de los ganadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Los ganadores del Premio Mayor deben acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con los siguientes documentos: el billete o fracciones ganadoras, el RUT, una certificación de la cuenta bancaria y la cédula de ciudadanía. Allí se verificará la autenticidad del billete y se levantará un acta para iniciar el proceso de pago de forma segura y transparente.

Quienes obtengan aproximaciones pueden reclamarlas directamente con su lotero habitual, sea en dinero o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes.

Para premios superiores a $2.036.000, que generan retención en la fuente, es necesario presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de la cédula al momento de reclamar.

En caso de ganar un premio seco, el apostador puede acudir a un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el distribuidor podrá realizar el desembolso de inmediato o enviará los datos a la Lotería del Cauca para verificar la autenticidad del billete antes de entregar el dinero.



¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca realiza su sorteo todos los sábados a las 11:00 p.m. a través del Canal UNO. El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre de 2025. Comprar el billete a tiempo puede ser el primer paso para cambiar su vida.