Lotería del Cauca resultados del último sorteo del sábado 25 de octubre de 2025

La Lotería del Cauca realizó la noche de este sábado su sorteo número 2582, brindando a los apostadores una nueva oportunidad de convertirse en millonarios. En esta edición, el premio mayor alcanzó la impresionante suma de 8.000 millones de pesos, consolidándose como uno de los más atractivos del país.

El plan de premios de la Lotería del Cauca está diseñado para ofrecer más posibilidades de ganar. Además del premio mayor, los participantes compitieron por un seco de $300 millones, un seco de $200 millones y dos premios adicionales de $100 millones cada uno.

Premio Mayor de la Lotería del Cauca hoy, sábado 25 de octubre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado 25 de octubre de 2025 es el (en minutos) de la serie (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!

Para quienes resulten ganadores y tengan inquietudes sobre los tiempos de cobro, impuestos aplicables o el manejo del impuesto por ganancia ocasional, la entidad dispone de la línea de atención nacional 018000930320.



Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a los premios secos del sorteo más reciente de la Lotería del Cauca. Los jugadores pueden revisar cuidadosamente su billete y confirmar si fueron uno de los afortunados ganadores.



(En minutos)



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Los ganadores del Premio Mayor deben acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca, presentando el billete o las fracciones ganadoras, el RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. En este proceso se verificará la autenticidad del billete y se elaborará un acta para dar inicio al pago seguro y confiable del premio.

En caso de ganar una aproximación, el jugador puede reclamar el dinero directamente con su lotero de confianza, o bien, canjear las fracciones ganadoras por nuevos billetes para seguir participando.

Para premios superiores a $2.036.000, que generan retención en la fuente, el ganador deberá presentar su RUT expedido por la Dian y una copia de su cédula de ciudadanía al momento de hacer el reclamo.

Si el premio obtenido corresponde a un seco, puede acercarse a un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el distribuidor podrá realizar el desembolso inmediato o remitir los datos del ganador a la Lotería del Cauca para la verificación del billete y la gestión del pago.



¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca realiza su sorteo todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión por el Canal UNO. El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre de 2025. La entidad invita a todos los colombianos a comprar su billete a tiempo, porque un solo número puede cambiarles la vida.