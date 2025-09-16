En vivo
Lotería del Huila resultados del martes 16 de septiembre de 2025

Un afortunado podría ganar 2.000 millones de pesos en el sorteo 4721 de la Lotería del Huila de este martes, 16 de septiembre.

Lotería del Huila
Lotería del Huila
Foto: Lexica y página de Lotería del Huila
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 09:32 p. m.

La suerte volvió a iluminar a Colombia en la noche del martes, 16 de septiembre de 2025, cuando se llevó a cabo el sorteo número 4721 de la Lotería del Huila a las 11:00 p. m. Este tradicional juego de azar volvió a repartir millones, convirtiendo a un afortunado jugador en el gran ganador de la jornada.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Huila de este martes 16 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!

Premios Secos – Resultados completos

Además del premio principal, la Lotería del Huila entregó atractivos Premios Secos, que cada semana dan la oportunidad de ganar importantes sumas de dinero. Estos fueron los números ganadores:

Una lotería con propósito social

Más que un juego de azar, la Lotería del Huila es una fuente de recursos para la salud en Colombia. Desde su creación en 1924, ha destinado fondos a hospitales y entidades médicas, fortaleciendo el sistema sanitario y apoyando el bienestar de miles de colombianos.

Cómo participar

Jugar es muy sencillo:

  1. Comprar un billete en puntos de venta autorizados, como PagaTodo.
  2. Elegir el número y la serie de preferencia.
  3. Guardar el billete en buen estado para reclamar el premio si resulta ganador.

Fechas y recomendaciones

  • Sorteo semanal: todos los martes a las 11:00 p. m.
  • Plazo para reclamar premios: hasta un año después del sorteo.
  • Consejo clave: verificar los resultados únicamente en los canales oficiales para evitar fraudes.

Con cada martes llega una nueva oportunidad de convertirse en millonario, mientras se apoya la salud.

