Lotería del Huila resultados del martes 19 de agosto de 2025

El martes 19 de agosto de 2025, la Lotería del Huila celebró su sorteo número 4717, repartiendo millonarios premios entre jugadores de todo el país. Como cada semana, el sorteo se realizó a las 11:00 p.m., teniendo como gran protagonista el premio mayor de $2.000 millones, que convirtió en millonario a un nuevo afortunado.

Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Huila de este martes 19 de agosto el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios secos de la Lotería del Huila

Además del premio principal, miles de jugadores tuvieron la oportunidad de ganar con los premios secos, que entregan sumas muy atractivas. Estos fueron los resultados completos:



Una lotería con propósito social

La Lotería del Huila no solo reparte grandes premios, también cumple un papel fundamental en el financiamiento de la salud en Colombia. Desde su creación en 1924, ha destinado recursos para hospitales y entidades médicas, convirtiéndose en una fuente de apoyo constante al bienestar de los colombianos.



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Participar es muy sencillo:



Comprar un billete en puntos autorizados como PagaTodo. Elegir el número y la serie de preferencia. Conservar el billete en buen estado para reclamar el premio en caso de ganar.

¿Cuándo se juega?

La Lotería del Huila se sortea todos los martes a las 11:00 p.m., ofreciendo a los jugadores la posibilidad de convertirse en millonarios cada semana.



Recomendaciones para los jugadores