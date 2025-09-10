Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería del Meta resultado del último sorteo del miércoles 10 de septiembre de 2025

Lotería del Meta resultado del último sorteo del miércoles 10 de septiembre de 2025

Todos los premios completos y el mayor que entrega 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta en su último sorteo 3263.

Hombre sorprendido y la Lotería del Meta de fondo.jpg
Lotería del Meta //
Foto: Facebook Lotería del Meta - Unplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 09:33 p. m.

La noche del miércoles, 10 de septiembre de 2025 estuvo llena de emoción, pues la Lotería del Meta celebró su sorteo número 3262, dejando como resultado a un nuevo millonario en el país. El gran protagonista fue el premio mayor de $1.800 millones, que cambió para siempre la vida de un afortunado jugador.

Premio mayor de la Lotería del Meta

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Meta de este miércoles 10 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $1.800 millones!

Premios que viajaron por todo el país

El sorteo no solo coronó a un nuevo millonario, sino que también repartió atractivos premios secos en diferentes regiones del país, incluyendo ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá.

La capital y Cundinamarca se destacaron una vez más por su alta participación y el número de ganadores registrados.

Lista de premios – Sorteo 3263

10:30 p.m. Para participar, solo es necesario comprar un billete con cuatro cifras y una serie, o dejar que el sistema genere una combinación aleatoria.

Puntos de venta físicos y digitales

Los billetes están disponibles en puntos autorizados como tiendas y supermercados, así como en plataformas digitales como Lottired, LotiColombia y la app de Paga Todo.

Más que un juego: un aporte social

La Lotería del Meta no solo entrega premios millonarios, también contribuye al sistema de salud del departamento, destinando recursos a programas que benefician a miles de personas.

Recomendación: si cuentas con un billete de este sorteo, revisa cuidadosamente los resultados oficiales y reclama tu premio en un punto autorizado. La suerte podría estar más cerca de lo que imaginas.

