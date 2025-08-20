Lotería del Meta resultado del último sorteo del miércoles 20 de agosto de 2025

El miércoles 20 de agosto de 2025, la Lotería del Meta celebró su sorteo número 3260, dejando un nuevo millonario en el país. El premio mayor, de $1.800 millones, cambiando para siempre la vida de un afortunado jugador.

Premio mayor de la Lotería del Meta

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Meta de este miércoles 20 de agosto de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $1.800 millones!

Premios que viajaron por todo el país

Además del galardón principal, el sorteo repartió atractivos premios secos que llegaron a distintas regiones, entre ellas Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá.

La capital del país y Cundinamarca volvieron a destacar por su alta participación y número de ganadores.

Lista de premios – Sorteo 3260

¿Cómo participar en la Lotería del Meta?

El sorteo se realiza todos los miércoles a las 10:30 p.m. Para jugar, basta con adquirir un billete con cuatro cifras y una serie, o dejar que el sistema genere una combinación aleatoria.



Puntos de venta físicos y digitales

Los billetes se pueden comprar en puntos de venta autorizados como tiendas y supermercados, o de forma online a través de Lottired, LotiColombia y la app de Paga Todo.



Un juego con impacto social

La Lotería del Meta no solo entrega grandes premios; también apoya el sistema de salud del departamento, destinando sus recursos a programas que benefician a miles de personas.

Recomendación: si tienes un billete de este sorteo, revisa los resultados oficiales y reclama tu premio en un punto autorizado. La suerte puede estar más cerca de lo que imaginas.