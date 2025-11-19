Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

La noche del miércoles 19 de noviembre de 2025 estuvo llena de emoción con la realización del sorteo número 3273 de la Lotería del Meta, un evento que volvió a repartir millones y dejó a un nuevo ganador del premio mayor de $1.800 millones. Este tradicional sorteo sigue siendo uno de los preferidos por los colombianos, no solo por sus atractivos premios, sino también por el impacto social que genera en la región.

Premio Mayor de la Lotería del Meta

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Meta de este miércoles, 19 de noviembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $1.800 millones.



Premios Secos: ganadores en todo el país

Además del premio principal, el sorteo repartió una bolsa total superior a los $7.200 millones, con múltiples ganadores en ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá.



¿Dónde comprar los billetes?

La Lotería del Meta se puede adquirir en puntos físicos autorizados como tiendas, droguerías y supermercados, así como en plataformas digitales seguras como Lottired, LotiColombia y la aplicación Paga Todo.



Más que suerte: apoyo a la salud del Meta

Además de cambiar vidas con sus premios, la Lotería del Meta cumple una labor social esencial. Parte de los recursos recaudados se destinan al sistema de salud del departamento, apoyando programas y servicios que benefician a miles de ciudadanos.

Cada billete, además de ofrecer la posibilidad de ganar, contribuye al bienestar y desarrollo de la región.