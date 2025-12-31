Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 31 de diciembre de 2025

La expectativa volvió a sentirse en todo el país con la más reciente edición de la Lotería del Valle, uno de los sorteos más tradicionales y seguidos por los colombianos. Su más reciente sorteo, el número 4829, realizado el miércoles 31 de diciembre de 2025, mantuvo la atención de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a un acumulado que renovó la ilusión de alcanzar una gran fortuna.

Este reconocido juego de azar continúa destacándose por su trayectoria, transparencia y por ofrecer algunos de los premios más importantes a nivel nacional, consolidándose como una referencia dentro del sector y como una de las loterías con mayor recordación en el país.

Premio Mayor de la Lotería del Valle – Sorteo 4829

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles, 31 de diciembre de 2025 es el XXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones



Premios Secos del sorteo 4829

Además del premio principal, la Lotería del Valle distribuyó una amplia variedad de Premios Secos, beneficiando a jugadores en distintas regiones del país:



Recomendaciones para los jugadores

La Lotería del Valle reiteró la importancia de verificar los billetes únicamente a través de canales oficiales, recordando que los Premios Secos también representan oportunidades significativas para obtener importantes sumas de dinero.



Día y hora del sorteo

Los sorteos de la Lotería del Valle se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por Telepacífico.

La extracción de los números se lleva a cabo mediante baloteras electroneumáticas, una tecnología que garantiza altos estándares de seguridad, transparencia y confiabilidad.



¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores cuentan con un plazo de 30 días hábiles para reclamar su premio, según el monto obtenido:



Premios menores a $20 millones

Pueden reclamarse en puntos de venta autorizados o con loteros.



Premios superiores a $20 millones

Deben reclamarse en la sede oficial de la Lotería del Valle, ubicada en:



Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentos requeridos

Billete original firmado, con cédula y huella

Fotocopia de la cédula

Fotocopia del billete ganador

Certificación bancaria

Para premios superiores a $20 millones: certificación de autenticidad del proveedor impresor

Una tradición que sigue vigente

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle continúa consolidándose como una de las más queridas del país. Su historia, transparencia y la constante ilusión de cambiar vidas mantienen viva la expectativa de miles de jugadores cada semana, cuando un solo número puede marcar el inicio de una nueva historia.