MiLoto, resultado del sorteo hoy jueves 2 de octubre de 2025

MiLoto, resultado del sorteo hoy jueves 2 de octubre de 2025

El sorteo #408 de MiLoto dejó un total de 6.645 ganadores y una premiación de más de $64 millones.

miloto-resultados-hoy.jpg
Miloto, resultados hoy
Foto: Miloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

El sorteo #408 de MiLoto, realizado el jueves, 2 de octubre de 2025, dejó como resultado los números 14 - 06 - 30 - 31- 07.

En esta ocasión, el acumulado de $120 millones no cayó, ya que ningún participante logró acertar las cinco cifras

Baloto recordó que los apostadores pueden verificar los resultados oficiales en los canales autorizados y que el acumulado continuará creciendo mientras no haya un ganador con los cinco números.

El próximo sorteo promete mayor expectativa con el acumulado de $160 millones, un incentivo que sigue atrayendo a miles de participantes en todo el país.

Premio mayor

Con el nuevo acumulado, el próximo sorteo de MiLoto ofrece la posibilidad de ganar $140 millones, una cifra que sigue motivando a miles de jugadores en todo el país.

MiLoto se ha consolidado como una de las opciones favoritas para quienes buscan un juego rápido, fácil de participar y con excelentes probabilidades de ganar en varias categorías.

¿Dónde consultar los resultados?

Los resultados oficiales de MiLoto pueden verificarse a través de la página de Baloto, los puntos de venta autorizados y en medios aliados.

Es importante recordar que solo se consideran válidos los resultados publicados por las plataformas oficiales.

