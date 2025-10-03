MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 3 de octubre de 2025

El sorteo número 408 de MiLoto, realizado el viernes, 3 de octubre de 2025, dejó un total de 10.492 ganadores, quienes se repartieron en conjunto $91.718.000 en premios.

Los números ganadores del sorteo fueron:

El sorteo tenía un acumulado inicial de $160 millones, el cual no fue reclamado en esta ocasión, por lo que la bolsa acumulada asciende ahora a $200 millones, que estarán en juego en la siguiente edición.

Distribución de los premios

Resumen general

Total de ganadores: 10.492

Total de premiación: $91.718.000

Nuevo acumulado: $200 millones

De esta forma, MiLoto continúa sumando apostadores que buscan la oportunidad de llevarse el premio mayor en los próximos sorteos.