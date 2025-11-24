MiLoto, resultados del último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

Durante la noche de este lunes, 24 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 438 de MiLoto, uno de los juegos de suerte y azar más populares en el país, operado por el mismo concesionario de Baloto. La jornada cerró sin un ganador para el premio mayor, lo que ha provocado un incremento significativo en el acumulado para la próxima edición.

Según el reporte oficial emitido por la organización, las balotas que arrojó el sistema para este sorteo fueron:

Nuevo acumulado

Dado que el premio mayor, que se situaba en $500 millones para la noche del viernes, no cayó, el sistema de acumulados funciona sumando el remanente al siguiente sorteo. Por lo tanto, la organización ha confirmado que el nuevo acumulado asciende a $600 millones de pesos.

Este incremento busca incentivar la participación para el próximo juego. Es importante recordar que MiLoto ofrece una mecánica distinta a la del Baloto tradicional, con un rango de números menor (del 1 al 39), lo que estadísticamente ofrece probabilidades diferentes para los jugadores



Contexto y mecánica de MiLoto

MiLoto se ha posicionado en el mercado colombiano como una alternativa accesible para los jugadores de azar. La mecánica consiste en elegir 5 números dentro de un rango del 1 al 39. El costo del tiquete es de $4.000 (IVA incluido), y se puede adquirir tanto en los puntos de venta físicos de la red Su Red y SuperGIROS, como a través de los canales digitales autorizados.

A diferencia de otras loterías que juegan con series y números fijos, MiLoto es un juego de balotas que realiza sorteos periódicos. La transparencia del juego está garantizada por la presencia de delegados oficiales durante la realización de los sorteos.

Para aquellos que participaron en el sorteo de este 24 de noviembre, se recomienda verificar sus tiquetes en los puntos autorizados o mediante la página web oficial. Los premios menores a 182 UVT pueden ser cobrados directamente en los puntos de venta, mientras que sumas superiores requieren un proceso de validación en las fiduciarias autorizadas, cumpliendo con la retención en la fuente del 20% estipulada por la ley colombiana para ganancias ocasionales.