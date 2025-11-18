MiLoto, resultados del último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

El pasado martes, 18 de noviembre de 2025, MiLoto celebró su Sorteo #435. A pesar de la expectativa, ningún participante logró acertar los cinco números ganadores, que en esta ocasión fueron el X - X - X - X - X, lo que automáticamente eleva el acumulado del próximo sorteo a la cifra de $250 Millones.



Cómo se juega MiLoto

MiLoto es uno de los juegos de suerte y azar que se ha posicionado en el mercado colombiano, compartiendo espacio con otros juegos tradicionales como Baloto y las loterías regionales.

Este tipo de sorteos, autorizados y vigilados por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), contribuyen significativamente a la financiación del sistema de salud en el país, conforme a la legislación vigente que rige el monopolio rentístico.

El próximo sorteo, que tendrá lugar próximamente, buscará nuevamente un ganador de los cinco números para llevarse los $250 millones recién acumulados. Las autoridades competentes y los operadores de MiLoto recuerdan a los participantes la importancia del juego responsable y la verificación rigurosa de los resultados.