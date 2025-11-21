MiLoto, resultados del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

Este viernes, 21 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 437 de Miloto, la modalidad de juego adicional ofrecida por el Operador Nacional de Juegos (ONJ) en Colombia. Los colombianos estuvieron atentos a la balotera para conocer la combinación ganadora que permitiría acceder al acumulado disponible de $400 millones de pesos.

De acuerdo con la información oficial emitida tras el cierre del sorteo, las balotas ganadoras que definieron la suerte de la jornada fueron las siguientes:



Nuevo acumulado: $500 Millones

Debido a que el premio mayor no cayó en la noche de este jueves, el sistema de juego de Miloto acumula el dinero para la siguiente fecha. La organización ha confirmado que el nuevo acumulado estimado iniciará en $500 millones de pesos. Este incentivo estará disponible para quienes participen en el próximo sorteo



Contexto sobre la mecánica del juego

Es importante recordar que Miloto funciona bajo una mecánica distinta a la del Baloto tradicional. Los jugadores deben elegir cinco números dentro de un rango del 1 al 39. A diferencia de su "hermano mayor", no requiere de una súper balota. Esta estructura matemática está diseñada para ofrecer probabilidades de victoria más frecuentes, aunque con premios base más contenidos.



Los sorteos de Miloto se realizan habitualmente los días lunes, martes, jueves y viernes, ofreciendo cuatro oportunidades semanales para los apostadores. Los tiquetes pueden ser adquiridos en los más de 45.000 puntos de venta de las redes Su Red y SuperGIROS en todo el territorio nacional, así como a través de los canales digitales autorizados por el concesionario.

Se recomienda a los ganadores verificar sus tiquetes y acudir a los puntos autorizados para el cobro de sus premios, teniendo en cuenta los plazos de caducidad estipulados por la ley de juegos de suerte y azar en Colombia.