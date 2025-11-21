En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / MiLoto, resultados del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

MiLoto, resultados del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

El sorteo dejó un total de 8.938 ganadores y una premiación superior a los 98 millones de pesos. Al no caer el premio mayor, el nuevo acumulado asciende a $500 millones.

