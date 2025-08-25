Paisita Día resultado del último sorteo hoy 25 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más populares de Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre hace honor a la cultura “paisa”, símbolo de esta región. Los sorteos se transmiten por Teleantioquia y reúnen a miles de apostadores que buscan tentar la suerte.

Se trata de un juego sencillo y accesible, donde las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000. Para ganar, las cifras elegidas deben coincidir en estricto orden con las que resulten del sorteo.

Resultado Paisita Día hoy, lunes 25 de agosto

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 25 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025 los jugadores tienen la opción de incluir una quinta balota o número adicional, lo que incrementa las posibilidades de obtener mayores premios.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días con horarios definidos:



De lunes a sábado a la 1:00 p.m.

Domingos y festivos a las 2:00 p.m.

Cómo se juega el chance

El Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, lo que permite a los jugadores elegir según sus preferencias y aumentar las oportunidades de ganar:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso de cobro varía según el monto del premio, pero existen documentos básicos que todo ganador debe presentar:

Documentos fundamentales para cualquier premio



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT)

