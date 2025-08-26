Paisita Día resultado del último sorteo hoy 26 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde refleja la identidad de la cultura “paisa”. Este sorteo es transmitido en directo por el canal Teleantioquia y atrae diariamente a miles de apostadores que confían en su suerte.

En este juego, los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de ganar al acertar el número exacto en el orden establecido por el sorteo.

Resultado Paisita Día hoy, martes 26 de agosto

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 26 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el 2025, se introdujo la opción de jugar con una “quinta balota” o número adicional, lo que brinda la oportunidad de aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días con dos horarios definidos:



De lunes a sábado a la 1:00 p.m.

Domingos y festivos a las 2:00 p.m.

Cómo se juega el chance

El Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, adaptadas a los gustos y expectativas de los jugadores. Cada opción otorga premios de acuerdo con el número de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado del sorteo:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

Para reclamar un premio del Paisita Día, los jugadores deben presentar ciertos documentos. El proceso varía según el valor del premio, pero siempre es necesario llevar la documentación básica.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

