Paisita Día resultado del último sorteo hoy 28 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en la región de Antioquia, donde tiene gran tradición. Su nombre hace honor a la cultura “paisa”, símbolo de identidad y orgullo regional.

Los sorteos se transmiten en vivo a través de Teleantioquia, lo que garantiza transparencia y emoción para quienes siguen de cerca cada resultado. En este juego de azar, los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000 pesos. Para ganar, el número elegido debe coincidir en estricto orden con el resultado oficial del sorteo.

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves, 28 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los jugadores pueden agregar una “quinta balota” o número adicional, que incrementa las posibilidades de obtener mayores premios si se acierta junto con las demás cifras.



¿A qué hora juega Paisita Día?

El Paisita Día se sortea todos los días con horarios distintos según la jornada:

De lunes a sábado: a la 1:00 p. m.

Domingos y festivos: a las 2:00 p. m.

Cómo se juega el chance

El chance Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes niveles de riesgo y recompensa:

Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso de reclamación depende del monto del premio, pero siempre debe presentar documentos básicos.

Documentos fundamentales:

Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (en UVT):