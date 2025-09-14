Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 14 de septiembre de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más tradicionales y queridos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde hace parte de la identidad cultural de la región.

Su nombre rinde homenaje a la esencia paisa y, gracias a su transmisión en vivo por Teleantioquia, mantiene una conexión especial con miles de jugadores que lo siguen cada día. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 14 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día cuenta con una programación estable que facilita a los apostadores seguir los resultados en directo:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Gracias a este horario, el sorteo se convierte en una cita diaria para quienes disfrutan de la emoción de los juegos de azar.



Modalidades de apuesta

Este chance ofrece varias opciones de participación, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta en las tres últimas cifras.

coincidencia exacta en las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto en las dos últimas cifras.

acierto exacto en las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Estas modalidades permiten que tanto jugadores ocasionales como apostadores frecuentes encuentren una forma de participar según sus preferencias.



Valor de las apuestas

El Paisita Día es un juego accesible para todo tipo de presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

De esta manera, cualquier persona puede probar su suerte, ya sea con una inversión pequeña o con montos más altos.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar ciertos documentos básicos y, según el valor, cumplir con requisitos adicionales:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del monto del premio (medido en UVT – Unidades de Valor Tributario), se aplican las siguientes condiciones:

