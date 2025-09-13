Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 13 de septiembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde forma parte de la tradición popular. Su nombre rinde homenaje a la identidad paisa y cada jornada se transmite en vivo a través de Teleantioquia, lo que le ha permitido ganar prestigio y mantener una conexión especial con sus jugadores.

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 13 de septiembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Paisita Día?

El sorteo mantiene un horario fijo que facilita a los apostadores seguirlo en directo:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Gracias a esta programación, los resultados se convierten en una cita diaria para miles de colombianos.



Modalidades de apuesta

El Paisita Día ofrece distintas formas de participación que aumentan las posibilidades de ganar. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: las tres últimas cifras en orden exacto.

las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: las dos últimas cifras en orden exacto.

las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: la última cifra del sorteo.

Valor de las apuestas

Este juego es accesible a diferentes presupuestos, ya que permite apostar con montos flexibles:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

De esta manera, tanto quienes buscan probar suerte con poco dinero como quienes apuestan montos más altos tienen la oportunidad de participar.



¿Cómo reclamar un premio del Paisita Día?

Cobrar un premio requiere cumplir con ciertos requisitos que varían según el valor obtenido.



Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto (en UVT):