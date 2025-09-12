Paisita Día resultado del último sorteo hoy viernes 12 de septiembre de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde ha ganado prestigio gracias a su arraigo cultural y a las transmisiones en vivo por Teleantioquia. Su nombre rinde homenaje a la identidad paisa y se ha consolidado como un juego que mezcla tradición, emoción y la esperanza de obtener un premio.
El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 12 de septiembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Horario del Paisita Día
El sorteo se realiza todos los días en horarios fijos, lo que facilita a los jugadores seguir los resultados en directo:
- Lunes a sábado: 1:00 p.m.
- Domingos y festivos: 2:00 p.m.
Modalidades de apuesta
El Paisita Día ofrece diferentes formas de participación, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y su orden:
- Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
- Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: las tres últimas cifras en orden exacto.
- Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o “pata”: las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra o “uña”: la última cifra del sorteo.
Valor de las apuestas
El juego es accesible para diferentes presupuestos, con montos flexibles que permiten a más personas participar:
- Apuesta mínima: $500 pesos.
- Apuesta máxima: $25.000 pesos.
Cómo reclamar un premio del Paisita Día
Para cobrar un premio es indispensable cumplir con ciertos requisitos, los cuales varían según el valor obtenido.
Documentos básicos
- Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Requisitos según el monto (en UVT)
- Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (entregado en el punto de venta).
- Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo de hasta 8 días hábiles.