Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 17 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más representativos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde la cultura paisa le da identidad y tradición.

Este juego, transmitido diariamente por Teleantioquia, atrae a miles de apostadores que esperan con ilusión el número ganador. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo, 17 de agosto es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día se juega en dos horarios diferentes, según el día:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados se publican pocos minutos después de la transmisión en vivo.



Modalidades de apuesta

Este chance ofrece distintas formas de participar, lo que hace que los premios varíen de acuerdo con el acierto:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras directo (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra directo (uña): coincidencia exacta con la última cifra.

Desde 2025, el Paisita Día incluye la modalidad de la quinta balota o número adicional, que incrementa el valor del premio si se acierta junto con las cifras principales.



Costo de la apuesta

Este sorteo es accesible para todo tipo de jugadores, ya que permite ajustar el valor del tiquete según la preferencia del apostador:



Apuesta mínima: $500 por tiquete.

$500 por tiquete. Apuesta máxima: $25.000 por tiquete.

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Paisita Día es necesario presentar algunos documentos básicos, y en ciertos casos, cumplir con requisitos adicionales según el monto:

Documentos básicos para cualquier premio:



Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta). Mayor a 182 UVT: documentos anteriores + certificación bancaria reciente (máximo 30 días, a nombre del ganador).

En este último caso, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.