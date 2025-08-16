Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 16 de agosto de 2025

El Paisita Día se ha convertido en uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde la cultura “paisa” le da identidad y tradición.

Transmitido por Teleantioquia, este juego atrae diariamente a miles de apostadores que sueñan con acertar el número ganador. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado, 16 de agosto es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Paisita Día?

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días en dos horarios distintos:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados se publican pocos minutos después de la transmisión oficial.



Modalidades de apuesta

El Paisita Día ofrece diferentes formas de jugar, lo que permite que los premios varíen según el tipo de acierto:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar en el orden exacto.

acertar en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar en cualquier orden.

acertar en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en orden exacto.

coincidir con las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: coincidir con las tres últimas cifras en cualquier orden.

coincidir con las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras directo (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra directa (uña): acertar la última cifra.

Desde 2025, el juego incluye la opción de la quinta balota o número adicional, que incrementa las ganancias si se acierta junto con las cifras principales.



Costo de la apuesta

El valor para participar es accesible para todo tipo de apostadores:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima por tiquete: $25.000 pesos.

¿Cómo reclamar un premio del Paisita Día?

El proceso de cobro depende del monto obtenido, pero siempre es necesario presentar los siguientes documentos:

Documentos básicos:



Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):

