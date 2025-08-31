Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 31 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más populares de Antioquia y un clásico en Colombia.

Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, y sus sorteos se transmiten en directo por Teleantioquia, convirtiéndose en una cita diaria para quienes disfrutan de la emoción de apostar a la suerte. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador del Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 31 de agosto de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir la quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de obtener premios mayores al combinarlo con las cifras principales.



Horarios del sorteo

El Paisita Día se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de cada transmisión.



Cómo se juega el Paisita Día

El juego ofrece diversas modalidades de apuesta, adaptándose a la estrategia de cada jugador:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en orden exacto.

Acertar las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): Acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): Acertar la última cifra del sorteo.

Valor de la apuesta

El Paisita Día es accesible para todos los bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $25.000 pesos

Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio, los apostadores deben presentar los siguientes documentos:



Tiquete original del sorteo, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto del premio (expresado en UVT), se aplican requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: Solo documentos fundamentales.

Solo documentos fundamentales. Entre 48 y 181 UVT: Además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV). Mayor a 182 UVT: Se solicita una certificación bancaria reciente (máximo 30 días) a nombre del ganador. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

El Paisita Día continúa siendo una opción emocionante y tradicional para los apostadores, combinando suerte, premios atractivos y la cultura paisa en cada sorteo.