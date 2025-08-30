Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 30 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más populares de Colombia, especialmente en Antioquia.

Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, y sus sorteos se transmiten en directo por Teleantioquia, convirtiéndose en una cita diaria para quienes disfrutan de la emoción de apostar a la suerte. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 30 de agosto de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores pueden incluir la quinta balota o número adicional, lo que incrementa las posibilidades de obtener premios mayores al combinarlo con las cifras principales.



¿A qué hora se juega el Paisita Día?

El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Los resultados se publican pocos minutos después de la transmisión oficial.



Modalidades de juego

El Paisita Día ofrece varias formas de apostar, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acierta las cuatro cifras en orden exacto.

Acierta las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras: Acierta las cuatro cifras en cualquier orden.

Acierta las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: Acierta las tres últimas cifras en orden exacto.

Acierta las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden.

Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): Acierta las dos últimas cifras en orden exacto.

Acierta las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): Acierta la última cifra sorteada.

Valor de la apuesta

El Paisita Día es accesible para todos los bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $25.000 pesos

Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio del Paisita Día, el apostador debe presentar los siguientes documentos:



Tiquete original del sorteo, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto del premio (expresado en UVT), se aplican requisitos adicionales:

