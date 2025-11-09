Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 9 de noviembre de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde cada sorteo reúne la atención de miles de personas que confían en su número de la suerte.

Más allá de ser una simple apuesta, este juego se ha convertido en una tradición llena de emoción, esperanza y fe, que cada día brinda la posibilidad de cambiarlo todo en cuestión de segundos. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Paisita Día hoy

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 9 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día cuenta con un horario fijo que ha consolidado una comunidad fiel de jugadores en todo el país.



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta puntualidad ha convertido el sorteo en una cita diaria con la suerte, esperada con entusiasmo por quienes siguen la transmisión en busca del número ganador.



Modalidades de juego

El éxito del Paisita Día radica en la variedad de sus modalidades, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada formato ofrece una manera distinta de participar y ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta diversidad, el Paisita Día se mantiene como uno de los juegos más dinámicos, accesibles y emocionantes, ideal tanto para jugadores experimentados como para quienes se inician en el mundo del chance.



Valor de las apuestas

Una de las principales ventajas del Paisita Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que cualquier persona pueda participar y disfrutar la emoción del azar sin gastar demasiado.

Este equilibrio entre tradición, emoción y facilidad ha hecho que el juego se mantenga entre los favoritos de los colombianos.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, confianza y emoción, el Paisita Día sigue siendo uno de los referentes más importantes del chance en Colombia, ofreciendo cada jornada una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.