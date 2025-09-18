Paisita Día resultado del último sorteo hoy jueves 18 de septiembre de 2025

El Paisita Día sigue siendo uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde hace parte de la identidad y tradición paisa.

Su nombre rinde homenaje a la cultura de la región y, gracias a su transmisión en vivo por Teleantioquia, reúne a diario a miles de jugadores que esperan con expectativa los resultados. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 18 de septiembre de 2025 es el 9273 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9273

Dos últimas cifras: 73

Tres últimas cifras: 273

La quinta: 3

Horario de los sorteos

El Paisita Día cuenta con un horario fijo que facilita el seguimiento en vivo:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta programación convierte cada jornada en una cita de emoción y suspenso para quienes apuestan.



Modalidades de juego

El sorteo ofrece varias formas de participación, pensadas para distintos estilos de apuesta y niveles de premio:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia en la última cifra.

Estas modalidades brindan flexibilidad para quienes buscan desde premios mayores hasta apuestas más simples.



Valores de las apuestas

El Paisita Día es accesible para todo tipo de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

De esta manera, cada persona puede decidir cuánto invertir, ya sea con un monto pequeño o con una apuesta más ambiciosa.



Requisitos para reclamar premios

Los ganadores deben presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario), se exigen pasos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (diligenciado en el punto de venta).

documentos básicos + Formato SIPLAFT (diligenciado en el punto de venta). Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Paisita Día se mantiene como una de las opciones favoritas para quienes disfrutan del chance en Colombia, ofreciendo emoción, premios atractivos y la posibilidad de ganar todos los días.