Paisita Día resultado del último sorteo hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde forma parte de la identidad cultural de la región.

Su nombre rinde homenaje al carácter paisa y, gracias a su transmisión en vivo por Teleantioquia, se mantiene como una cita diaria para miles de jugadores que esperan con emoción los resultados.

Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 17 de septiembre

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 17 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día cuenta con un horario fijo que facilita el seguimiento en directo:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta programación convierte al sorteo en un momento cargado de expectativa y suspenso, ya que reúne a apostadores todos los días.



Modalidades de apuesta

Este sorteo ofrece diferentes formas de participación que se adaptan a los gustos de cada jugador. Los premios varían según el número de cifras acertadas y el orden en el que aparecen:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Gracias a estas opciones, tanto jugadores frecuentes como ocasionales encuentran una modalidad que se ajusta a su estilo de apuesta.



Valor de las apuestas

Uno de los atractivos del Paisita Día es su accesibilidad. Los montos permiten participar con distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Así, cualquier persona puede probar suerte, ya sea con una inversión pequeña o con montos más altos.



Cómo reclamar un premio

Quienes resulten ganadores deben presentar documentos básicos y, dependiendo del valor del premio, cumplir con requisitos adicionales.

En todos los casos se exige:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar el documento de identidad original.

Adjuntar una fotocopia legible de la cédula.

Después, los trámites varían según el monto, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario):

