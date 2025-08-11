Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 11 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en la región de Antioquia, donde su nombre rinde homenaje a la identidad y cultura “paisa”. Este sorteo, transmitido por Teleantioquia, es una tradición que reúne a miles de apostadores diariamente.

Se trata de un juego de azar en el que los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000, con la esperanza de que sus números coincidan en el mismo orden en que son sorteados.

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 11 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

A partir de 2025, el juego incorporó la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, una característica que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras principales.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Cómo se juega el chance

Este popular juego ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se obtengan:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre será necesario presentar la documentación básica:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, diligenciado correctamente y sin tachones o enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

