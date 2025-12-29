Paisita Día resultado del último sorteo hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

El Chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre hace honor a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y sus sorteos se transmiten diariamente a través del canal regional Teleantioquia, lo que refuerza su cercanía con los jugadores.

Este juego permite realizar apuestas que van desde los $500 hasta los $25.000, convirtiéndose en una alternativa accesible para distintos tipos de apostadores. Para obtener un premio, el número seleccionado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 29 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, además, los jugadores pueden incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una opción que incrementa las ganancias si se acierta de forma simultánea junto con las demás cifras apostadas.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado se juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se lleva a cabo a las 2:00 p. m.



Cómo se juega el chance

El Chance Paisita Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio varía según el monto ganado, aunque existen documentos que siempre son obligatorios para cualquier tipo de pago.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

Premios iguales o superiores a 182 UVT: se solicitará también una certificación bancaria, con una vigencia no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, el Chance Paisita Día se mantiene como una de las opciones más populares y accesibles para quienes buscan probar suerte diariamente en Colombia.