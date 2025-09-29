Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 29 de septiembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos de Colombia, en especial en Antioquia, donde no solo representa entretenimiento, sino también un símbolo de orgullo y tradición para los paisas.

Este sorteo reúne diariamente a miles de jugadores que siguen la transmisión en vivo por Teleantioquia, con la esperanza de convertirse en ganadores.

Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 29 de septiembre

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 29 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día cuenta con un cronograma fijo que facilita la participación de los apostadores:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Modalidades de juego

La variedad de formas de apostar es una de las grandes razones por las que este chance atrae tanto a jugadores ocasionales como a habituales. Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

Este juego se caracteriza por ser accesible a todos los bolsillos, ya que las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos. Esto lo convierte en una opción ideal tanto para quienes buscan jugar de forma ocasional como para los apostadores más frecuentes.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores del Paisita Día deben presentar los siguientes documentos para reclamar su premio:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia de la cédula.

Dependiendo del monto obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

