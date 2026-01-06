Paisita Día resultado del último sorteo hoy, martes 6 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde cuenta con una amplia base de jugadores. Su nombre hace referencia a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y su sorteo diario es transmitido por el canal regional Teleantioquia, un factor que refuerza la transparencia y confianza en el juego.
Este chance se destaca por su accesibilidad, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción atractiva para diferentes tipos de apostadores. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir de manera exacta y en el mismo orden —de izquierda a derecha— con el resultado oficial del sorteo.
El número ganador del chance Paisita Día de este martes 6 de enero es el 7160 - 4. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.
Desde el año 2025, el Chance Paisita Día incorporó una quinta balota o número adicional, una modalidad que incrementa el valor del premio cuando se acierta junto con las cifras principales, haciendo el juego aún más llamativo para quienes buscan mayores ganancias.
El sorteo del Chance Paisita Día se realiza todos los días del año.
Estos horarios permiten a los jugadores organizar sus apuestas con anticipación y consultar los resultados de manera oportuna y confiable una vez finalizado el sorteo.
El Chance Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta, con premios definidos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial:
Estas modalidades hacen que el juego sea flexible y se adapte tanto a quienes prefieren apuestas sencillas como a quienes buscan premios de mayor valor.
El proceso para reclamar un premio del Chance Paisita Día depende del valor ganado, aunque existen documentos obligatorios que aplican en todos los casos.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
Este procedimiento busca garantizar la seguridad, legalidad y transparencia en la entrega de los premios a los ganadores del Chance Paisita Día.