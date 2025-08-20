Paisita Día resultado del último sorteo hoy miércoles 20 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en la región de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura “paisa”, símbolo de tradición y arraigo en esta zona del país. Los sorteos se transmiten en directo a través del canal Teleantioquia, convirtiéndose en una cita imperdible para miles de apostadores.

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, y para ganar es necesario acertar las cifras en el orden exacto, de izquierda a derecha, según el resultado del sorteo.

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles, 20 de agosto es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Además, desde el año 2025 se incluyó la opción de jugar con una “quinta balota” o número adicional, que aumenta las probabilidades de obtener premios más altos al coincidir con las demás cifras seleccionadas.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se lleva a cabo todos los días en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: a la 1:00 p.m.

Domingos y festivos: a las 2:00 p.m.

Cómo se juega el chance

El juego ofrece varias modalidades que determinan el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se presenten:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor obtenido, pero existen documentos básicos que siempre serán requeridos:

Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto (con base en UVT):

