Paisita Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025

El Paisita Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, con una presencia especialmente destacada en el departamento de Antioquia. Cada jornada, miles de apostadores revisan sus resultados con la esperanza de acertar la combinación ganadora y transformar su suerte.

Para una amplia comunidad de jugadores, este chance va más allá de una apuesta ocasional. Se ha convertido en una tradición diaria que mezcla emoción, expectativa y la ilusión constante de que cada sorteo represente una nueva oportunidad.



Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 24 de dciiembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 24 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

Uno de los aspectos que mayor confianza genera entre los apostadores del Paisita Día es la puntualidad con la que se realiza cada sorteo. Los resultados se publican de manera regular y sin cambios en los siguientes horarios oficiales:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta constancia permite que los jugadores integren fácilmente el sorteo a su rutina diaria, convirtiéndolo en un momento de expectativa recurrente.



Modalidades de juego

El Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse tanto a jugadores frecuentes como a quienes participan de manera ocasional. Cada opción presenta diferentes probabilidades de acierto:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Esta variedad mantiene el juego dinámico y flexible, permitiendo que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y nivel de riesgo.



Valor de las apuestas

La accesibilidad económica es uno de los principales atractivos del Paisita Día. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos, sin perder la emoción característica del chance.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es claro, organizado y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con máximo 30 días de expedición.

Gracias a su combinación de tradición, emoción y facilidad de acceso, el Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para que la suerte toque la puerta de miles de colombianos.