Paisita Día resultado del último sorteo hoy miércoles 27 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, símbolo de esta región, y sus sorteos se transmiten en directo por Teleantioquia.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, y para ganar es necesario acertar los números en el orden exacto, de izquierda a derecha, con el resultado del sorteo.

Resultado Paisita Día hoy, miércoles 27 de agosto

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 27 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Además, desde el 2025 los apostadores tienen la posibilidad de incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que puede aumentar considerablemente las ganancias si coincide con las demás cifras apostadas.



¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días:



De lunes a sábado a la 1:00 p.m.

Domingos y festivos a las 2:00 p.m.

Cómo se juega el chance

El chance Paisita Día ofrece varias modalidades de juego, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que se logre:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, pero existen documentos básicos que siempre se deben presentar:

Documentos fundamentales



Tiquete original del sorteo, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT)

