Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 17 de agosto de 2025

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en la región de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, propia de esta zona del país, y sus sorteos se transmiten por el canal Teleantioquia.

Este juego de azar permite a los apostadores participar con montos desde $500 hasta $25.000, ofreciendo la oportunidad de ganar si los números elegidos coinciden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Resultado de Paisita Noche hoy, domingo 17 de agosto de 2025

En la edición del domingo, 17 de agosto de 2025, el número ganador fue: en minutos.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde el año 2025, los jugadores cuentan con una novedad: la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, que puede incrementar las ganancias si acierta al mismo tiempo que otras combinaciones.



A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo del Paisita Noche se realiza todas las noches:



De lunes a sábado a las 6:00 p.m.

Domingos y festivos a las 8:00 p.m.

Cómo se juega el chance

El Paisita Noche ofrece varias modalidades de apuesta que determinan los premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido, pero existen ciertos documentos básicos que siempre se deben presentar:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

