Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 14 de agosto de 2025

El Paisita Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de chance más queridos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde su nombre rinde homenaje a la identidad y orgullo de la cultura paisa. Transmitido en vivo por Teleantioquia, este sorteo brinda la oportunidad de ganar premios que van desde $500 hasta $25.000, siempre que el apostador acierte el número en el orden exacto del resultado oficial.

Resultado oficial del Paisita Noche

En la edición del jueves 14 de agosto de 2025, el número ganador fue: 9458 - Cabra.



Número ganador: 9458.

Tres últimas cifras: 458.

Dos últimas cifras: 58.

Animal asociado: Cabra.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o número adicional, aumentando las posibilidades de conseguir premios mayores al combinarse con las cifras principales.



Horarios del sorteo

Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Modalidades de juego

El Paisita Noche ofrece distintas formas de ganar, con premios que dependen del número de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra o uña: acierto de la última cifra.

Cómo reclamar los premios

Para cobrar un premio del Paisita Noche, el ganador debe presentar:



Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor ganado (en UVT):



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (en el punto de venta).

documentos básicos + Formato SIPLAFT (en el punto de venta). Mayor a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días de expedición). El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo de 8 días hábiles.

El Paisita Noche continúa siendo una cita infaltable para miles de jugadores que, noche tras noche, sueñan con llevarse el premio mayor y disfrutar de la emoción de este icónico juego de chance colombiano.